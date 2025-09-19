Reflexión Diabierna 19 September 2025.

Awe riba un fin di siman cu nos hendenan hopi contento pa por relaha poco.
Asina nos ta habri fin di siman gradiciendo Sen̈or pa e siman di trabou.
Nos ta probecha nos kopi kofie y nos ta gosa di pajaritonan cantando bunita pa alegra bida.
Nos ta cumpli cu nos planning di siman.
Aki nos kier para un rato y corda cada empleado sea den sector priva of den gobierno cu nos mester cumpli seriamente cu nos deber.
Cada uno traha pa nan placa y cumpli cu su ocho ora mane debe ser lo trese bienestar pa nan mes.
Pa seguridad di bo trabou pa nos ta sigur di nos pan di cada dia.
Tambe ta na bienestar di nos pais.
Jega trabou na ora y cumpli cu nos deber.