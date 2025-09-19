Investigacion entorno e oficial di Guarda Costa envolvi den iregularidadnan

E suceso nan cu a tuma luga den weekend cu a pasa, relaciona cu un miembro di nos organisacion, ta algo serio y e tin tur nos atencion. Integridad ta e base di nos trabou di tur dia.

Teniendo esaki na cuenta, nos ta tumando tur paso pa por yega na medida nan necesario, pa atende debidamente cu e comportacion y e acto nan cu e persona a comete. Na niun momento, nos no ta permiti ni acepta e tipo di acto nan aki.

Wardacosta lo sigui ehecuta nan trabou cu seriedad y dedicacion manera sa haci tur dia.

De gebeurtenissen van afgelopen weekend met betrekking tot het gedrag van een medewerker van onze organisatie zijn ernstig en hebben onze volledige aandacht.

Integriteit vormt de basis van ons dagelijks werk. Daarom nemen wij alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de betrokkene passend ter verantwoording wordt geroepen.

Wij distantiëren ons volledig van deze handelingen en benadrukken dat wij dit soort gedrag op geen enkel moment accepteren.

Kuswacht blijft zich dagelijks inzetten met professionaliteit en toewijding.

-FIN-