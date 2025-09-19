Posted in INCIDENTE Cadena di cacho di bisiña a pasa riba pia di persona riba rolstoel y a corte 14:34 September 19, 2025 Leave a comment Diabierna mainta a drenta informe di cu na Bubali e cadena di un cacho di bisiña a pasa riba e planta di pia di un persona riba rolstoel y a corte, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona riba rolstoel. Related Articles [VIDEO] Polisnan investigando losmento di tiro den oranan di madruga na Emmastraat Derecho di trahado riba oranan liber pa bai vota dia di eleccion Entrada judicial enconneccion cu arma di candela, a detene un sospechoso pero no a haya e arma busca! DIMAS su kalender di cita pa helpdesk ta disponibel