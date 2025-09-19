 Posted in INCIDENTE

Cadena di cacho di bisiña a pasa riba pia di persona riba rolstoel y a corte

14:34  September 19, 2025  Leave a comment

Diabierna mainta a drenta informe di cu na Bubali e cadena di un cacho di bisiña a pasa riba e planta di pia di un persona riba rolstoel y a corte, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona riba rolstoel.

