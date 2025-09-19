Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 13 november 2025

Corte di Prome Instancia 13 november 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|B.N.S.C.
E.A.T.S.
R.H.M.
C.Y.T.S.
|E sospechosonan ta ser acusa di trafico humano riba 25 juni 2024.
|11.00
|T.E.M.
|M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas riba 4 di oktober 2024.
|13.30
|D.M.d.B.
|D.B. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela entre augustus 2024 y 4 november 2024, y riba 20 di februari 2024.
|14.45
|E.A.O.T.
|O.T. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 25 di december 2024.
|15.25
|J.A.C.V.
|C.V. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di december 2024.