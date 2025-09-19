 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 13 november 2025

17:42  September 19, 2025  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 13 november 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 B.N.S.C.

E.A.T.S.

R.H.M.

C.Y.T.S.

 

 E sospechosonan ta ser acusa di trafico humano riba 25 juni 2024.
11.00 T.E.M. M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas riba 4 di oktober 2024.
13.30 D.M.d.B. D.B. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela entre augustus 2024 y 4 november 2024, y riba 20 di februari 2024.
14.45 E.A.O.T. O.T. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 25 di december 2024.
15.25 J.A.C.V. C.V. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di december 2024.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *