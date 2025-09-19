Caso penal contra sospechoso K. [🇦🇼🇳🇱]

Fiscal di husticia a exigi awe un castigo di prison di 10 aña contra e sospechoso S.R.K. (59 aña), kende ta wordo acusa di un serie di delitonan serio. Ministerio Publico ta acusa e sospechoso di violacion y abuso sexual di dos victima menor di edad. Tambe e ta wordo acusa di posesion di pornografia infantil durante un periodo di casi tres aña: di juni 2022 te maart 2025.

S.R.K. ta wordo sospecha alavez di posesion di seis arma di candela y di municion riba 4 di maart 2025, sin e autorisacion necesario.

E caso aki ta importante pa comunidad debi na e delitonan sexual grave y e posesion di armanan di candela y di municion.

Strafzaak tegen verdachte K. behandeld

De officier van justitie heeft vandaag een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen de 59-jarige S.R.K., die terechtstaat voor een reeks ernstige misdrijven. Volgens het openbaar ministerie heeft de verdachte zich tussen april 2015 en mei 2023 schuldig gemaakt aan verkrachting en seksueel misbruik van twee minderjarige slachtoffers. Daarnaast wordt hij vervolgd voor het bezit van kinderporno, verspreid over een periode van bijna drie jaar: van juni 2022 tot en met maart 2025.

Ook wordt S.R.K. verdacht van het voorhanden hebben van zes vuurwapens en bijbehorende munitie op 4 maart 2025, zonder de vereiste machtiging.

De zaak is belangrijk voor de samenleving vanwege de ernstige zedenmisdrijven en het bezit van illegale vuurwapens en munitie. De uitspraak volgt op een latere datum.