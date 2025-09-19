Minister di Turismo ta celebra Bucuti & Tara Beach Resort como ehempel mundial di hospitalidad pa Dia di Turismo y siman Internacional di Housekeeping

EAGLE BEACH, Aruba – E curason y alma tras di excelencia den hospitalidad di Aruba a tuma e escenario awe ora cu Mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor, a bishita Bucuti & Tara Beach Resort pa honra e team cu ta hasi e resort extraordinario. Den celebracion di Dia Mundial di Turismo y Siman Internacional di Housekeeping, Minister Cicilia a reconoce e profesionalnan dedica di e resort, cu nan pasion y esfuerso incansabel a pone Bucuti & Tara no solamente como Hotel #5 di Mundo riba Tripadvisor, pero tambe como Hotel #1 di Caribe, y como e unico hotel den Caribe cu ta certifica oficialmente como carbon-neutral.
Representando e top 0.001% di mas di 1.6 miyon hotelnan mundialmente, e bishita a sirbi como un reconocemento mereci pa e empleadonan cu ta e motor di e exito continuo di Bucuti & Tara, y cu ta sigui contribui na e elevacion di Aruba su reputacion como un lider mundial di hospitalidad.
E bishita di Minister Cicilia a bira un agradecimento di curason pa e ekipo di Bucuti & Tara den Tara Lounge di e resort, caminda e empleadonan a disfruta di snacks, bebida, musica, un caminda pa saca portret y cada un a ricibi un mata di aloe of cadushi pa hiba cas. E mata ta un regalo simbolico, cu ta representa con cada un di nos empleado ta hiba e mision di sostenibilidad di Bucuti & Tara mas aya di e tereno di e resort, den nan bida personal y den nos comunidad.
E gesto aki ta un extension di e esfuersonan di reforestacion cu a cuminsa cu e resort su Parke di Naturalesa di Noord (The Bucuti Tara – GMC Nature Preserve), un area di 130,000 meter cuadra di tereno priva na Noord dona door di Mr. Ewald Biemans, Bucuti & Tara y un amiga di famia, y cu awor ta wordo restaura activamente hunto cu Ban Lanta y Planta pa proteha e flora y fauna nacional pa e futuro generacion.
E gesto aki, den contexto di Dia Mundial di Turismo, ta refleha e filosofia defendi pa Mr. Ewald Biemans, doño di e resort, cu semper a insisti cu e berdadero prosperidad turistico di Aruba ta basa riba proteha su herencia natural. E ta conoci pa su dicho: “Nos no ta den negoshi di turismo, nos ta den negoshi di naturalesa,” señalando cu proteha nos medio ambiente ta fundamental pa garantisa tanto bienestar pa su hendenan como e deseo continuo di biaheronan pa bolbe bishita e isla, loke ta permiti pa e comunidad sigui florece pa futuro generacionan.
Aunke tur miembro di e ekipo di Bucuti & Tara a ricibi un reconocemento door di e Minister pa nan pasion y dedicacion den crea experencianan inolvidabel pa huesped, un mensahe special a wordo dedica na e ekipo di Housekeeping. Nan ta celebrando e siman aki cu actividadnan special den honor di Siman Internacional di Housekeeping. Nan esfuerso incansabel pa logra excelencia ta refleha mesun esencia di hospitalidad cu a eleva Bucuti & Tara na un di e resortnan mas premia y admira na mundo.
“Nos empleadonan di Bucuti ta realmente e curason di Bucuti & Tara Beach Resort, y e reconocimento di awe di parti Minister Cicilia ta un momento di orguyo y emocion pa nos y pa Aruba y nos ta sumamente agradecido,” Crescenzia Biemans, Managing Director, a expresa. “Pa wordo honra pa e ocasion di Dia Mundial di Turismo y Siman di Housekeeping ta resalta e dedicacion diario di nos ekipo pa crea
experiencianan extraordinario pa nos bishitantenan. Nos ta sinti nos humilde cu nan compromiso cu excelencia den hospitalidad ta wordo reconoci no solamente na Aruba y Caribe, pero tambe riba un plataforma mundial. Nos ta keda hondamente orguyoso di representa Aruba como un lider di hospitalidad caluroso y di clase mundial.”
Como un boutique resort, independiente, un propiedad familiar y orguyosamente local, Bucuti & Tara semper a scoge pa reinverti prome den su hendenan, planeta y luga. E vision aki a hasi cu Bucuti & Tara a bira un di e hotelnan mas eco-certifica riba mundo y e prome y unico resort carbon-neutral certifica den Caribe, demostrando cu cuido pa medio ambiente y comunidad por bai man den man ofreciendo hospitalidad di nivel.
E compromiso aki a forma un ekipo excepcional cu su talento y dedicacion ta refleha e miho di hospitalidad Arubano, sosteni pa un programa completo cu salario excelente, beneficionan, y iniciativanan cu ta bai mas aya di trabou, manera subsidio pa cuido di mucha, check up medico anual, un programa special di spaar cu interes te na 3%, y prestamo ‘berde’ pa yuda empleado hasi mehoramento sostenibel na nan cas, manera instala panel solar of cumpra vehiculo electrico.
E enfoke dedica riba bienestar humano no solamente a crea un ambiente laboral floreciente, sino tambe a yuda Bucuti & Tara gana e premio renombra di CHIEF Award pa Desaroyo di Personal di Caribbean Hotel and Tourism Association. Esaki ta un reconocimento importante den region, cual ta resalta liderazgo di e resort den pone su empleadonan como e base di sostenibilidad y exito duradero.