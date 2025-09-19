Artista Velvet Zoé Ramos y Museo Arqueologico Nacional Aruba – MANA, ta invita comunidad pa e foro “Simia y Reis: Cuminda, Cultura y Resiliencia”, cu lo tuma luga den auditorio di MANA diahuebs 25 di september 2025 di 7’or pa 9’or di anochi. E foro menciona ta parti di Velvet su exposicion “Interlasado: Pasado Presente” te december awor na MANA.
E foro aki lo trece bosnan local hunto di personanan kende nan practica ta ancra den cuido, tera, memoria y comunidad. E oradornan ta representa un variacion di experticio y enfoke. Oriana Wouters ta un defensor di husticia pa clima y fundador di e organisacion IDNOVA (Imagination for Development and the Nature Of Values Aruba). Harold Kelly, arkeologo na MANA, ta investiga migracion y herencia di e prome habitantenan, cu enfoke riba paisahe y historia material pre-contacto Europeo. Frank Kelly (“Taki”), ta un artista y koki cu ta colecta ingredientenan den naturalesa. Cu conocemento ancestral e ta conecta hende cu alimento salvahe y nan storia. Lorraine Cooijman, fundador di Petite Greens Aruba, ta un plantado di ‘microgreens’ y e ta propaga sistemanan chikito y sostenibel di cuminda. Velvet Zoé Ramos ta artista contemporaneo interdisciplinario y iniciador di Interlasado. E ta uza cuminda como un medio pa explora relacionnan, memoria comparti, sobrevivencia y futuronan speculativo.
Irvin Aguilar ta anfitrion di e foro interesante aki y lo guia e intercambio entre publico y miembronan di e foro. Irvin ta curator y co-organisador di Interlasado. E ta traha den e interseccion di practicanan cultural, husticia espacial y procesonan comunitario,
Durante e anochi ameno aki lo explora cuminda den su sentido amplio, no solamente como alimento, pero tambe como storia, memoria, relacion y posibilidad. Hunto cu publico presente lo honra conocemento, creatividad y experiencia di bida di otro. Durante e foro lo hunga cu e elementonan: Simia, Reis y Resiliencia.
Tambe lo reflexiona riba e peso di nos pasado, e complexidad di nos presente y posibilidadnan nos dilanti. Lo tin un instalacion comibel pa saborea y intercambia mientras esnan presente ta pensa y imagina hunto. Un y tur por participa gratuitamente y laga su boz resona. Acudi y participa na un dialogo tocante Cuminda, Cultura y Resiliencia cu ta enrikese cada participante. E evento aki ta gratis!