[VIDEO] Accidente frontal cu basta daño y 3 auto envolvi na Sabana Liber

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada riba e caminda di Noord pa Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up maneha pa un chauffeur posiblemente bao influencia a perde control a dal un Honda Accord shinishi y despues bay dal frontal riba un Honda Fit blanco y finalmente bay dal riba e “vangrails”. Debi na e fuerte impacto un dama pasahero turista den e pick-up a resulta herida, na yegada di e ambulans nan a atende e dama turista pero como cu e no kier paga nan no a transporte pa hospital. Un rato despues un familiar di e turista a yega y a transporte pa hospital. Polis a detene e chauffeur pa a core auto bao influencia.