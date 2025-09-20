 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Chauffeur a perde control bolter cu auto na Kudawecha, 3 auto y 4 heridos envolvi!

01:45  September 20, 2025  Leave a comment

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Kudawecha, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un hoben chauffeur di un Kia Rio a perde control bay banda robes dal semi-frontal riba un Toyota Corolla di direccion contrario baha caminda dal auto staciona y bolter. Debi na e impacto 4 persona a resulta herida den cual 3 dama y un mucha. Na yegada di e ambulans nan a atende e 4 heridonan y a transporta unicamente 1 pa hospital e otronan a ser atendi na e sitio mes.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *