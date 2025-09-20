[VIDEO] Polisnan a topa cu un pelea dilanti un club nocturno na Tanki Leendert a pidi patruya di tur distrito!

Diasabra madruga durante cu patruyanan di Oranjestad tabata pasando dilanti un club nocturno na Tanki Leendert a topa cu un pelea andando, mesora nan a pidi refuerso y a baha atende e pelea. Polisnan di tur distrito a bini cu un total di 8 patruya. Polis despues di basta rato a normalisa e pelea y a solicita un ambulans pa atende un herido y un vehiculo di transporte pa transporta e detenido. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes mientras na yegada di e vehiculo di transporte a hiba e detenido pa warda di polis.