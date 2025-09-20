 Posted in Naturaleza

Reflexion Diasabra 20 September 2025.

06:00  September 20, 2025

Nos ta den fin di siman y nos ta den pali awa sero.
Cuminsa na gradici nos bon Dios pe bendicion cu ta cai for di cielo.
Nos mes kier gosa poco pero mester vigila e palo di awasero cu ta baha for di cielo.
Nos a advertí hopi biaha cu mester cuminsa na organisa na cas pa evita calamidad.
Corta ramanan cu por stroba.
Hasi dak limpi y drecha leaknan cu ta core y por jena cas cu awasero !!
Camindanan cu ta core pa bo jega bo cas.
Kwihi y cadushi cu por cuminsa na blokea e cunuco y awa di jobida blokea tur cos!

