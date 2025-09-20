Accidente di cadena cu 3 auto envolvi y un hende herida dilanti Ramada Colombiana na Tanki Flip

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hense herida dilanti Ramada Colombiana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena unda e chauffeur di un Kia Rio no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai Accent y consecutivamente e Accent a bay dal tras di e Kia Sorento cu tabata su dilanti. Debi na e impacto un persona so a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.