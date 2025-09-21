[VIDEO] Accidente cu resultado fatal pa un motociclista na e birada di Calabas!

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada di Calabas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un motociclista su so cu su so a perde control y a accidenta. E victima a keda seriamente herida y a pidi pa ambulans bini cu mas urgencia. Na nan yegada a nota cu e victima no ta duna señal di bida mas y a pidi presencia di dokter pa constata morto. Na famia di e fayecido ta nos mas sincero palabranan di condolencia.

—Cuerpo Policial Ta Informa—-

CHAUFFEUR DI BROMMER TA FAYECE RIBA CAMINDA DI KUDAWECHA.

Diadomingo madruga pa 3:30 central di polis ta wordo notifica di un brommer a accidenta den e bocht di Kudawecha y e chauffeur no ta reacionando.

Central di polis ta despacha patruya na e sitio como tambe ambulance.

Na yegada di patruya enberdad ta bin encontra cu un brommer riba caminda y e chauffeur.

Ambulance ta yega na e sitio y ta duna asistencia medico na e chauffeur pero lamentabelmente no por a haci nada mas pe.

Na e sitio a presenta Specialista di Trafico y Polis Technico pa asina haci nan investigacion.

Dr Forensico Voskuil a presenta y a constata morto di Giomar Adriano Heronimo naci 14 juni 1975 di 50 aña di edad.

E curpa a wordo tuma den beslag pa mas investigacion.

Mane e investigacion keda cla lo duna mas informacion.

Departamento di Slachtofferhulp a presenta na e sitio pa asina guia e famia den e momento dificil aki.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.