Reflexión Diadomingo 21 September 2025.

Awe ta otro dia di Señor y ta nos deber di gradicie pa ta cu nos y ta proteha nos asina bon.

Nos ta gosa di nos kopi kofie y nos ta gosando di nos naturalesa.

Den Lucas 8.8 Hesus ta conta e parabole cu ta Hesus mes ta sembra e simia di fe, amor, paz y justicia den nos curasan.

Esaki pa medio di palabra di Hesus.

Tin di nos ta asepta e palabra di Dios djies paso un rato.

Te ora e rais tora Fruta.