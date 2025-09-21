 Posted in INCIDENTE

Reflexión Diadomingo 21 September 2025.

06:00  September 21, 2025

Awe ta otro dia di Señor y ta nos deber di gradicie pa ta cu nos y ta proteha nos asina bon.
Nos ta gosa di nos kopi kofie y nos ta gosando di nos naturalesa.
Den Lucas 8.8 Hesus ta conta e parabole cu ta Hesus mes ta sembra e simia di fe, amor, paz y justicia den nos curasan.
Esaki pa medio di palabra di Hesus.
Tin di nos ta asepta e palabra di Dios djies paso un rato.
Te ora e rais tora Fruta.

