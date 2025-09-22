[VIDEO] Chauffeur burachi a bay pasa auto dal frontal riba auto contrario na Cumana

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente dilanti Italo Arubano na Cumana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur burachi a bay pasa un auto net ora trafico contrario ta bini y a bay dal e frontal. Despues di e accidente e chauffeur burachi kier a bringa tambe cu e chauffeur di e otro auto. Debi na e impacto un dama na estado a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima. Como cu e chauffeur tabata burachi y kier a bringa cu e otro partido polis a detene.