Reflexión Dialuna 22 September 2025.

Awe ta habri otro siman nobo.
Cu hopi interes nos ta cuminsa e siman nobo aki.
Nos ta lanta tempran y nos ta gradici nos bon Dios pa tur loke ela duna nos.
Tambe saboreando nos kopi kofie nos ta gosa di e hofie cu nos bunita pajaritonan cu nan canta y nos plantación cu bunita flor nan.
Dios ta jama tur su fiel nan keda confiable.
Nos mester ta semper cla pa duna cuenta y rason.
Tambe astuto den asuntonan di maneho, siguiendo Hesus.
Un dia nos lo topa cu e Luz Eterno, e solo cu nunca ta baha.
Mundo henter ta jen di conflicto, violacion, sufrimento di pueblonan.
Nos mester harmonia y paz mundial.