Accidente cu 3 auto envolvi y un persona herida na crusada Caya Juancho Kock cu Caya Papa Juan Pablo II

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente na e crusada Caya Papa Juan Pablo II cu Caya Juancho Kock, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Toyota Corolla cu tabata bini for di nort den Caya Juancho Kock a subi caminda sin duna preferencia na e Hyundai i10 cu tabata bini for di pabao den Caya Papa Juan Pablo II y a dal esaki sigui bay dal e Yaris para otro banda di caminda di Caya Papa Juan Pablo II y bira esaki casi 180 grado. Debi na e impacto di e Corolla cu e i10 un persona den e i10 a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.