Damita arubiano victima di accidente mester paga pa ambulans pa hib’e hospital

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Buena Vista, mesora a dirigi un patruya y un ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compromde cu aki ta trata di un accidente unda un auto a bay subi caminda pero no a duna preferencia y a dal e auto mande bay dal un otro auto para pa bay subi e caminda. Debi na e dobel impacto un damita arubiano den un Nissan March a resulta herida. Na yegada di e ambulans como cu e damita despues di a “schrijf uit” for di Aruba pa estudio pero na su regreso e proceso pa re-inscribi ta tarda e no por a re-inscribi y awor e tin un problema pa e por haya trato medico. Mester bini un cambio pa facilita y procesa e cambio aki.