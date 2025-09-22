MAS HOBEN PROFESIONALISA CLA PA SIRBI NOS PAIS; HURAMENTACION Y ENTREGA DI DIPLOMA Y CERTIFICADO

Santa Cruz, ARUBA: Scol di Polis E.J. Watty Vos tabata diabierna ultimo yena cu famia, amigonan y colega

pa un ocasion special. Den presencia di Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers, Procurador-Generaal sra.

Amalin Flanegin, Altocomisario di Polis drs. Ramon Arnhem conhuntamente mando policial, staff y personal di

Scol di Polis E.J. Watty Vos, a haci entrega di diploma MBO na Klas N4-2021, huramentacion di klas 2023 y

entrega di certificado Sub-Fiscal tambe certificado di “leren les geven” na docentenan di Scol di Polis E.J. Watty

Vos.

Diesun studiante di klas N4-2023 a huramenta dilanti Minister di Husticia pa asina nan por sigui cu e siguiente

fase pa por subi caya y sigui cu nan estudio policial.

Klas N4-2021 a termina nan estudio policial di cuater aña. Nan a firma nan diploma di MBO Policial. Despues

di 4 aña intensivo di training y preparacion policial como tambe estudio di ley nos tin 20 agente policial nobo pa

sirbi nos comunidad.

Riba e ocasion special aki tambe dies personal tanto di KPA tambe Landsrecherche, cu a termina nan curso di

Sub-Fiscal a haya nan certificado oficial. Tambe nuebe docentenan di scol di Polis E.J. Watty Vos cu a sigui e

curso di “Leren les Geven” tambe a haya nan certificado.

Nos ta gradici cada famia di e agentenan cu a bin presencia e momento special aki. Esaki ta un etapa importante

pa e agentenan pero ta danki na e sosten di famia cu ta haci esaki posibel.

Cuerpo Policial Aruba ta orguyoso di mira progeso y desaroyo personal na cada un agente policial tambe

miembronan di Landsrecherhe. Mas conocimento nifica progreso personal pa nan mes pa nan carera policial.

Nos ta deseanan hopi exito den futuro y masha pabien!