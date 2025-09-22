Torneo di Softball “Balls Out” a continua: Royal Power ta elimina Yoyo’s Power mediante knockout 17-7

Durante e weekend tras di lomba e Torneo “Balls Out” organisa pa e ekipo Suicide Squad bou dirigencia di Jourick Blanco y directiva a continua riba veld di Centro di Bario Noord. E ekiponan cu a continua a cuminsa crusa contra otro pa asina determina kendenan lo hunga den e gran final dianan 26 y 27 di September proximo.
Royal Power yena cu energia ta knock out Yoyo’s Power:
Royal Power actual campeon di Copa Noord 2025 a bolbe mira accion diabierna ultimo den e grandioso torneo di Balls Out. E biaha aki Royal Power mester a crusa cu Yoyo’s Power pa determina kende ta pasa pa e siguiente ronda. Sendley Danies ta habri e partido pa Royal Power kende kisas no riba su mihor dia pero ta percura pa tene wega serca pa Royal Power por saca un victoria. Royal Power ta pica bay ariba den bom di promer inning 3-0. Yoyo’s Power ta empata den cabez di 3 inning 3-3. Royal Power ta rally anotando 3 careda mas pero Yoyo’s Power no ta baha cabez y ta anota 4 careda den cabez di 4 inning pa bay ariba 7-6. Mesora Manager di Royal Power ta hala e Team hunto pa planea e strategia pa e recta final. Den cabez di 5 inning Jomark Flanegin ta drenta releva Danies y ta silencia Yoyo’s Power pa e restante di wega. Royal Power ta rally pa 4 careda mas hasiendo e wega 10-7 y finalmente den bom di 6 inning ta remolca 3 careda mas pa knock out Yoyo’s Power 17-7 eliminando Yoyo’s Power for di e torneo Balls Out. Boxscore final Royal Power 17 careda, 18 hit, 2 error y ta laga 4 coredor na base. Yoyo’s Power 7 careda, 15 hit, 6 error y ta laga 8 coredor den circulacion. Sendley Danies ta resulta pitcher ganador mientras Jesus Gutierrez ta bay cas cu e derota. Mihor bateadornan pa Royal Power a resulta Keith Hooker y Guyon “Toy” Cannister ambos a bay di 2-2, Giandrick Lacle di 1-1 cu un doblete, Leander Angela di 3-2 incluyendo un cuadrangular mas 4 RBI, Gillian Wernet 3-2 cu un doblete, Edmar “Macho” Tromp di 4-3 cu 3 RBI y 2 careda anota mientras Jerieel Rafael tabata redhot di 4-3 cu 3 doblete, 2 careda impuha mas 3 careda anota. Pa Yoyo’s Power a destaca na bate Jesus Gutierrez di 3-3 aportando na su propio causa, Jose Blanchard, Daniel Lugo y Daniel Munoz tur a bay di 3-2, Rolando Petronia di 4-3 incluyendo un doblete, Brandon Rincones y Javier Pire di 2-1. Royal Power a continua y lo enfrenta Salbabo bek den semi final unda e ganador lo pasa pa hunga final enespera di e ganador entre Calabas Blue Jays vs Kudawecha Redskins. Gran final lo ta diasabra 27 di september pa 4pm na Centro di Bario Noord. Tambe e weekend ey lo hunga finalnan femenino y di categoria comercial. Ambiente sigur lo no falta. Waak pa bo tey!