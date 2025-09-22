ASU2025 un experiencia unico cu a habri un mundo di ideanan pa deporte na Aruba Comite Olimpico Arubano su Podcast cu episodio #04 hunto cu Minister Gerlien Croes

Despues di e di dos episodio di e podcast unda a combersa hunto cu Nicole Hoevertsz tocante ASU2025 a constata hopi lihe cu mester bin un episodio mas. Durante e prome combersacion a logra conta tur cos cu tin di haber cu e delegacion di #TEAMARU y e resultadonan deportivo. Asina mes a keda masha hopi pa conta, unda ta splica kico tur mas ta pasa rond di e weganan aki manera e asamblea di PANAM Sports y claramente e presencia di Minister di deporte Gerlien Croes na Asuncion-Paraguay.
Keda pendiente pa e proximo episodio di e podcast unda Minster Croes hunto cu Nicole Hoevertsz ta conta hopi mas di ASU2025 y kico tur a pasa durante e siman cu Minister tabata presente. #TEAMARU