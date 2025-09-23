Reflexión Diamars 23 September 2025.

Awe ta otro bunita dia den nos bida cu nos lo kier pasa mas agradabel posibel.
Pa logra esaki na prome luga cuminsa gradici nos bon Dios pa tur cos cu e tin pa nos.
Despues nos ta cuminsa na saborea nos kopi kofie observando a la bes nos panorama cu ta sea un hofie of un bunita y relajante pida mondi.
Ta importante pa buska lo máximo pa disfruta di e dushi bida cu ta Señor ta duna nos.
Pa cumplí cu nos dia mas exitoso cu por mester plania bo dia.
Semper zorg pa bo ta mihor prepara cu por.
Ainda na caminda tin cos cu por bai malo, pero nos por corigi semper basta cu nos ta bon prepara.
Nos ta pone nos bida den man di nos bon Dios y ta laga E dirigi nos pa nos ta felis den bida.