Guardacosta di Caribe tambe a uni na e accion di dia di limpiesa na Curaçao

Guardacosta di Caribe (23 sep ’25) Dia 19 y 20 di september, e fundacion Curaçao Clean Up a organisa un accion di limpiesa na nivel nacional na Curaçao. Guardacosta a participa hunto cu hopi otro empresanan y organisacionan den e bunita iniciativa aki. Durante e Dia Mundial di Limpiesa, empresanan, organisacionan gubernamental, voluntarionan y particularnan a uni cu un obhetivo común: un Curaçao mas limpi. Diabierna 19 di september, un gran grupo di guardacostanan a contribui activamente na e accion di limpiesa aki. Arma cu handschoen y pins, pins pa sushinan, saco di sushi y, mas cu tur cos e entusiasmo, nan a subi cayanan pa haci nan limpi. Durante e oranan di mainta, a limpia un gran parti di ‘mondi’ y cayanan sushi, cual despues a hincanan den saconan grandi di sushi. Aunke e yobida e dia ey, guardacostanan a logra alcansa nan obhetivo. Guardacosta a gradici e fundacion Curaçao Clean Up pa e valioso iniciativa y a conclui cu e lema di guardacosta: “Samen Sterk” Hunto Fuerte.