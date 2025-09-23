Dama di edad haya sin bida den su auto na Flemmingstraat

Diamars mainta a drenta informe di cu tin un dama cu no ta duna señal di bida na Flemmingstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya enberdad a topa un dama di edad cu no ta duna señal di bida mas. Ambulans a presenta y a pidi presencia di dokter. Na yegada di e dokter a constata morto natural di e dama Jacoba Dania naci na Aruba 26 di November 1946. Jacoba tabata un fiel ayudante na Pro-Catedral San Francisco, nos tur ta corda e dama cortico aki pero cu un curason grandi pa su creencia y seguidora di su Fe. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.