 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 2 y 3 oktober 2025

16:39  September 23, 2025  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 2 oktober 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 S.A.A.H. A.H. ta wordo acusa di intento di homicidio, ladronicia y kiebro, intento di maltrato cu un arma y destruccion riba 18 di oktober 2024.
10.15 C.A.T. T. ta wordo acusa di maltrato riba 12 oktober 2023.
11.00 M.A.W. W. ta wordo acusa di desfalco den e periodo di 17 di mei 2025 y 26 di mei 2025.
11.30 J.A.L.H. L.H. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 12 di mei 2025.
13.30 Y.A.C.U.

J.D.L.B.

I.J.M.D.

N.J.A.D.

 C.U. ta wordo acusa di ladronicia riba 17 di juli 2024, 31 maart 2024, 30 augustus 2024, 4 februari 2025, 11 februari 2025 y juni 2025.

 

Corte di Prome Instancia 3 oktober 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 G.E.T. T. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 24 di december 2024 y di homicidio riba 26 di december 2024.
10.30 J.F.O.d.J. O.d.J. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 4 di maart 2025 y 10 di maart 2025.
11.15 E.P.T. T. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 25 di maart 2025.

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *