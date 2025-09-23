Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 2 y 3 oktober 2025

Corte di Prome Instancia 2 oktober 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|S.A.A.H.
|A.H. ta wordo acusa di intento di homicidio, ladronicia y kiebro, intento di maltrato cu un arma y destruccion riba 18 di oktober 2024.
|10.15
|C.A.T.
|T. ta wordo acusa di maltrato riba 12 oktober 2023.
|11.00
|M.A.W.
|W. ta wordo acusa di desfalco den e periodo di 17 di mei 2025 y 26 di mei 2025.
|11.30
|J.A.L.H.
|L.H. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 12 di mei 2025.
|13.30
|Y.A.C.U.
J.D.L.B.
I.J.M.D.
N.J.A.D.
|C.U. ta wordo acusa di ladronicia riba 17 di juli 2024, 31 maart 2024, 30 augustus 2024, 4 februari 2025, 11 februari 2025 y juni 2025.
Corte di Prome Instancia 3 oktober 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|G.E.T.
|T. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 24 di december 2024 y di homicidio riba 26 di december 2024.
|10.30
|J.F.O.d.J.
|O.d.J. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 4 di maart 2025 y 10 di maart 2025.
|11.15
|E.P.T.
|T. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 25 di maart 2025.