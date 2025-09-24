Aruba Tourism Authority ta anfitrion pa forma e futuro di turismo Conmemorando Dia Mundial di Turismo 2025: Turismo y Transformacion Sostenibel  

Aruba Tourism Authority orguyosamente tabata anfitrion di un encuentro influyente di lidernan, expertonan y partnernan di e industria di turismo na St. Regis Aruba pa papia tocante e futuro di turismo bou di e tema mundial di: “Turismo y transformacion sostenibel”.

E evento, cu ta forma parti di e preparacion pa e celebracion oficial di Dia Mundial di Turismo na Melaka, Malaysia dia 27 di september, a enfatisa e rol transformativo di turismo como un catalisado pa progreso social, innovacion y crecemento sostenibel.

Puntonan di e evento

E programa di mainta a inicia cu palabranan di bonbini di Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor, poniendo e tono pa e discucionnan di e dia.

Aaron Salā, Presidente y CEO di e Hawaii Visitors & Convention Bureau, a comparti e trayecto pionero di Hawaii pa turismo regenerativo, resaltando e lesnan den alinea turismo cu e balornan di comunidad, sostenibilidad y transformacion sistematico.

Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority, a sigui cu su discurso, conduciendo na e presentacion di Nominate Your Local Vacation Hero Award 2025. E premio aki a reconoce tres local extraordinario cu a laga un impacto duradero cerca e bishitantenan pa medio di bondad, hospitalidad y orguyo cultural, representando e berdadero spirito di Aruba.

E programa a continua cu Zeek Coleman, Vice Presidente for the Americas na Tourism Economics (un compania di Oxford Economics), presentando perspectiva riba “How US Economic Shifts Are Reshaping Travel Demand” y nan implicacionnan pa Aruba.

E mainta a conclui cu un panel discussion, sigui pa un sesion di Q&A, ofreciendo e participantenan un plataforma pa intercambia perspectiva riba formacion di un sector turistico mas sostenibel, inclusivo y resiliente.

Un yamada pa accion comparti

E tema di Dia Mundial di Turismo di e aña aki ta “Turismo y transformacion sostenibel”, ta haci un yamada na gobiernonan, lidernan di e industria y comunidad pa traha hunto pa garantiza cu turismo no ta djis un motor di crecemento economico, pero tabe ta un forsa pa educacion, empleo, igualdad y regulacion ambiental.

Mientras cu Aruba ta prepara pa uni na e comunidad mundial pa celebra Dia Mundial di Turismo riba 27 di september, e evento ta reafirma e dedicacion di e isla pa pone sostenibilidad, resiliencia y igualdad social den e nucleo di su futuro turistico.