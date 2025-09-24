[VIDEO] Chauffeur herida ora auto a sali su dilanti na Savaneta

Diaranson madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba caminda di Savaneta, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Toyota Vitz para na un crusada y a bay subi caminda grandi net na momento cu un Nissan Versa ta biniendo cu velocidad halto y a dal su tras. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e Versa a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.