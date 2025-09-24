Reflexión Diaranson 24 September 2025.

Nos ta den mita caba di e siman aki.
Nos ta gradici Sen̈or pa esaki.
Nos hendenan tur tin un opinion de esaki.
Hesus ta wak nos pa nos actonan y ta mustra nos e caminda cu E kier pa nos sigui pa jega shelo.
Nos ta gradici Sen̈or semper pa su guia.
Nos kier gosa di nos ambiente y pa nos papia cos.
Mi kier a trese un punto pa e personanan responsabel pa nos caretera lo ta bon prepara.
Nos careteranan falta mantencion.
Falta un bon geverf pa nos wak e linja mei mei.
E wowo di pushi pa nos por wak kiko nos ta hasi anochi.
Bon iluminacion y bon mantencion !
Si mira e director di DOW bou preshon a declara cu ta drenta como 30 miyon na belasting di auto y apenas 5 miyon ta hanja pa drecha careteranan !!
Camindanan ta un desaster.
Unda compania di seguronan a keda pa juda e manejador pa hanja mas miho calidad ?
Tur e buraconan ta peliger grandi pe manejador !