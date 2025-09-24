 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Dama chauffeur burachi a causa un accidente di cadena cu 3 auto envolvi y un persona herida!

08:15  September 24, 2025  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di ex- Wema na Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur burachi di un Nissan March no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Kia Rio y consecutivamente esaki a bay dal tras di e Honda Fit. Debi na e impacto e chauffeur di e Honda Fit a resulta herida. Mientras tanto polis a test y a detene e dama bao influencia mientras na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur levemente herida na e sitio mes.

