Auto a sali dilanti motociclista dal e benta abao y sigui core bay

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente na Tarabana dilanti YongXin Supermarket, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto a subi caminda sin duna preferencia na e motociclista cu tabata riba caminda di preferencia. E auto a dal e benta abao y a core bay. E motociclista kiermeen ta awe ela cumpra e Harley Davidson y a segur’e y cununca e tabata envolvi den un accidente. Na momento di bay impacta e motociclista a bula y a cay y rasca algun parti di su curpa. E no tabata desea di haya atencion medico tampoco. Polis a tuma e datonan y a keda di busca e grabacion di e camaranan di seguridad den e area pa asina por logra haya e auto cu a core bay.