Polis a bay totolicastraat pa un problema di pareha

Diaranson anochi laat a drenta informe di un problema di pareha na un cas na Totolocastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aparentemente e homber a yega bao influencia na e cas y e muher cu e homber tin yiu cun’e a trece e yiu pa e homber wak p’e ya cu e muher tin cos di haci y a laga e yiu pa e tata y e casa no a gusta esey mucho. E tata ta bisa cu e no por ta 24/7 pendiente pa e yiu. Polis a intermedia y a splica bon cla cu e homber mester regla esey cu e mama di su yiu y a papia cu e casa tambe pa nan atende e asunto aki debidamente cu e mama di su yiu.