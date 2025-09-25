Reflexión Diahuebs 25 September 2025.

Awe ta otro bunita dia crea pa Sen̈or y nos ta gradici nos bon Dios tur dia pesaki.
Nos nunca por lubida con bon Tata ta pa nos y principalmente e bunita regalo cu ta e bunita mundo aki cu ela crea pa nos.
Nos ta saboria nos dushi kopi kofie y gosa di nos ambiente.
Nunca nos no por lubida cu e mundo y nos becindario mester keda bunita y limpi ora nos mes ta mantene esaki.
Bo a bai cu famia bai keiro y come algo, tira bo desperdicio unda cu tin luga pe of trese bo cas pe bai den drum di sushi
Cada biaha nos lo recorda riba esaki, y nos mester sinja nos hobennan pa tene debido cuenta cu esaki tambe.
Ta hopi nan pan di cada dia por bai perdí si nos no tene cuenta cu algo asina importante y nos perde poco poco nos bishitantenan.