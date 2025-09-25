 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Accidente cu hende herida riba caminda prinicipal na Savaneta, un chauffeur deteni y ambos herida.

Diahuebs mainta tempran a drenta informe di un accidente cu hende herida na Savaneta, mesora a dirigi un patruya y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un auto Nissan March a hala bay na banda robes di caminda y a dal frontal riba e auto Suzuki Swift di direccion contrario. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende un na e sitio mientras e otro a bay cu ambulans. Polis a detene e chauffeur pa ta bao influencia di alcohol.

