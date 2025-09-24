Sesion virtual special pa studiantenan na Hulanda y Aruba

ORANJESTAD -Diamars 30 september, Minister Plenipotenciario na Merca, Sra. Zulema Erasmus lo tene un biaha mas un sesion virtual pa tur studiante di Aruba cu ta atendiendo universidad sea na Aruba, Hulanda of otro parti. E sesion virtual aki ta pa comparti informacion y pa convence studiantenan, cu ya caba ta haciendo un estudio universitario sea na Aruba of na Hulanda, cu tin oportunidad na Merca pa core stage y haci research. E ta posibel pasobra tin fondo disponible via di e fundacion yama, Netherland-America Foundation (NAF).

Un evento cu lo elabora riba dje ta e DC Summer Internship Program cu ta tuma lugar anualmente di Mei pa Juli pa un periodo di dos luna na Washington DC. E Summer Internship Program na Washington DC ta un programa unda studiantenan di nacionalidad Hulandes, cu ta atende cualkier universidad pafor di Merca, por haci uzo di dje como un programa extra pa mehora su networking skills, haya mas experiencia via stage pa su CV. Tambe por haci extra vakken na banda na un universidad renombra, participa na diferente actividadnan pa conoce Washington DC mihor, y conoce diferente persona di influencia na Washington DC. Lo haci e programa cu otro studiantenan na Merca y otro parti di mundo loke ta yuda e futuro hoben profesional cu e skillset pa un carera exitoso. NAF ta ofrece scholarship pa paga e gasto di participacion na e programa aki.

Na e sesion lo participa Minister Plenipotenciario na Merca cu lo habri e sesion, Maggie Maloney di NAF cu lo presenta tur e oportunidadnan cu e fundacion ta ofrece y Evanee Giel, un studiante Arubano cu recientemente a forma parti di e DC Summer Internship Program.

E sesion virtual cu informacion riba tur posibilidad cu Netherland-America Foundation ta ofrece lo tuma lugar diamars 30 september pa 10.00 am (ora di Aruba) via di un zoom. Pa por participa, ta pidi pa registra na https://forms.gle/VSdgyvveyRWuG7YL9 .