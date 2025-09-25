Oranjestad- 25 di september 2025: Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta orguyoso di anuncia e lansamento di e servicio nobo di Self Bag Drop (SBD), reenforsando e compromiso di aeropuerto cu innovacion y mehorando e trayecto di e pasahero na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA).
E unidadnan di Self Bag Drop, situa den e sala di check-in pa e pasaheronan cu ta biaha pa Merca, lo drenta den servicio awe despues di e test y training exitoso cu a tuma luga awe. Ademas di e kiosco di “self service” existente, awo e biaheronan por completa e proceso di check-in y di maleta completamente riba nan mes, sin necesidad di asistencia di un agente, haciendo e experiencia mas eficiente y conveniente.
E lansamento pa cada compania di aviacion cu ta haci uzo di e unidadnan di “Self Bag Drop” lo tuma luga den fase:
- Fase 1 (25 di september 2025): Lansamento di prueba cu American Airlines.
- Fase 2 (october 2025): Expansion pa JetBlue, Spirit y SouthWest.
Otro aerolineanan lo sigui cu nan proceso di check-in actual, cu e posibilidad pa integra den futuro.Aeropuerto di Aruba ta introduci “Self Bag Drop” den e sala di check-in pa Merca pa un experiencia mas lihe y eficiente
“Nos ta entusiasma pa introduci Self Bag Drop como parti di nos inversion continuo pa crea un aeropuerto moderno, sin problema y amigabel pa e pasahero”, asina Jurgen Benschop, COO na Aruba Airport Authority, a expresa. Benschop a continua bisando cu: “Cu e lansamento aki, nos ta ofrece e biaheronan mas escogencia y comodidad, mientras nos ta sigui mehora e experiencia di aeropuerto stap pa stap.”
E proyecto di Self Bag Drop ta inclui cuater unidad dedica y ta desaroya den colaboracion estrecho cu e partnernan di aerolinea participante y e proveedo di servicio, SITA. Door di introduci e tecnologia aki den fase, Aeropuerto di Aruba ta percura pa un proceso di introduccion suave mientras ta mantene un enfoke fuerte riba operacionnan sigur, confiabel y mas flexibel.
E logro aki ta coincidi cu e proyecto multianual di expansion y modernisacion di Gateway 2030 di AUA. Mientras ta continua cu e construccion, innovacionnan manera Self Bag Drop ta demostra e dedicacion di Aeropuerto di Aruba pa transforma den un instalacion prepara pa futuro y mientras alabes ta enfoca den mehora e experiencia di e pasaheronan.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 25 di September, 2025
Aruba Airport Introduces Self Bag Drop in the U.S. Check-In Hall for a Faster, Seamless Check-in Experience
Oranjestad, Aruba – September 24, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce the launch of its new Self Bag Drop (SBD) service, reinforcing its commitment to innovation and enhancing the passenger journey at Queen Beatrix International Airport (AUA).
The Self Bag Drop units, located in the U.S. check-in hall for passengers traveling to the United States, will go into service starting today after successful testing and training. Together with the existing self-service kiosks, travelers can now complete the check-in and baggage process fully on their own—without the need to see an agent—making the experience more efficient and convenient.
The rollout per airline making use of the Self Bag Drop units will take place in phases:
- Phase 1 (September 25, 2025): Trial launch with American Airlines.
- Phase 2 (October 2025): Expansion to JetBlue, Spirit, and Southwest.
Other airlines will continue with their current check-in process, with the possibility of future integration.
“We are excited to introduce Self Bag Drop as part of our continued investment in creating a modern, seamless, and passenger-friendly airport,” said Jurgen Benschop, COO, Aruba Airport Authority. “With this launch, we’re offering travelers more choice and convenience, while continuing to improve the airport experience step by step.”
The Self Bag Drop project includes four dedicated units and was developed in close collaboration with participating airline partners and our service provider SITA. By introducing this technology in phases, Aruba Airport ensures a smooth adoption process while maintaining a strong focus on safe, reliable and smoother operations.
This milestone also comes at a time when AUA is undergoing its multi-year Gateway 2030 expansion and modernization project. While construction is ongoing, new innovations like Self Bag Drop highlight Aruba Airport’s dedication to future-ready facilities and enhanced passenger experiences.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 25 September, 2025
El Aeropuerto de Aruba presenta el servicio de entrega automática de equipaje en la sala de Check-In de EE. UU. para una experiencia de Check-In más rápida y fluida
Oranjestad, Aruba – Septiembre 24, 2025 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nuevo servicio de Autofacturación de Equipaje (SBD), lo que refuerza su compromiso con la innovación y mejora la experiencia de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA).
Las unidades de Autofacturación de Equipaje, ubicadas en la sala de Check-In de EE. UU. para pasajeros que viajan a Estados Unidos, entrarán en servicio a partir de hoy tras las exitosas pruebas y capacitación realizadas. Junto con los quioscos de autoservicio existentes, los viajeros ahora pueden completar el proceso de Check-In y recogida de equipaje por sí mismos, sin necesidad de acudir a un agente, lo que hace que la experiencia sea más eficiente y cómoda.
La implementación por aerolínea que utilice las unidades de entrega de maletas personales se realizará en fases:
- Fase 1 (Septiembre 25, 2025): Lanzamiento de prueba con American Airlines.
- Fase 2 (Octubre 2025): Expansión a JetBlue, Spirit, and Southwest.
Otras aerolíneas continuarán con su actual proceso de Check-In, con posibilidad de integración futura.
“Nos entusiasma presentar el sistema de entrega de equipaje automático como parte de nuestra continua inversión en la creación de un aeropuerto moderno, eficiente y accesible para los pasajeros”, declaró Jurgen Benschop, Director de Operaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. “Con este lanzamiento, ofrecemos a los viajeros más opciones y comodidad, a la vez que mejoramos la experiencia aeroportuaria paso a paso”.
El proyecto Entrega de equipaje personal incluye cuatro unidades exclusivas y se desarrolló en estrecha colaboración con las aerolíneas participantes y nuestro proveedor de servicios SITA. Al implementar esta tecnología por fases, el Aeropuerto de Aruba garantiza un proceso de adopción fluido, manteniendo un fuerte enfoque en operaciones seguras, confiables y más ágiles.
Este hito coincide con el proyecto multianual de expansión y modernización Gateway 2030 de AUA. Mientras la construcción continúa, innovaciones como Entrega de equipaje personal demuestran la dedicación del Aeropuerto de Aruba a instalaciones preparadas para el futuro y a la mejora de la experiencia de los pasajeros.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 25 de septiembre de 2025