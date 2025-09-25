Aeropuerto di Aruba a yama bonbini na e fanaticonan di aviacion riba “Spotters Day” [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]  

Oranjestad – 25 di september 2025: Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente tabata anfitrion di Spotters Day diasabra ultimo, treciendo hunto e comunidad di fanatico di aviacion y e fotografonan di Aruba pa celebra nan pasion pa aviacion.
Cu mas di 70 movecion di avion durante henter dia, e spotters a disfruta di e oportunidad unico pa capta e energia di e operacionnan na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E evento a trece hunto diferente fotografo apasiona kende nan lensnan ta conta e historia di aviacion na Aruba, resaltando e bunitesa, presicion y energia di biahe aereo.
“Spotters Day/ Dia di Spotters ta nos manera di reconoce e comunidad di aviacion y e fotografonan cu ta trece e magia di aviacion na bida”, asina Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager na Aruba Airport Authority, a comenta. El a continua bisando: “E evento aki ta duna e fanaticonan un oportunidad unico pa ta den e area di operacion, captura nan avion y diseño faborito, conoce e team di AAA y experencia e operacionnan di aeropuerto di cerca. Alabes e ta inspira tambe esnan cu ta iniciando pa explora nan pasion pa aviacion, mientras ta comparti e imagennan impresionante cu ta demostra e energia di nos aeropuerto.”
E participantenan a disfruta di acceso exclusivo na e areanan di spotting designa, a ricibi articulo conmemorativo y a combersa cu personal di aeropuerto y cu demas coleganan entusiasma durante un dia yena cu pasion y creatividad comparti.
Aruba Airport Authority ta gradici tur esnan cu a compaña nos den e dia special aki. Boso pasion y creatividad ta contrubui na duna bida n’e historia di aviacion di Aruba.
Aruba Airport Welcomed Aviation Fans for Spotters Day
Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly hosted Spotters Day this past Saturday, bringing together Aruba’s community of aviation enthusiasts and photographers to celebrate their passion for aviation.
With over 70 aircraft movements throughout the day, spotters enjoyed the unique opportunity to capture the energy of operations ath Queen Beatrix International Airport.. The event brought together passionate individuals whose lenses tell the story of aviation in Aruba, highlighting the beauty, precision, and energy of air travel.
“Spotters Day is our way of recognizing the aviation community and the photographers who bring the magic of aviation to life,” said Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager at Aruba Airport Authority. “This event gives enthusiasts a unique chance to be on airside, capture their favorite aircraft and liveries, meet our AAA team, and experience airport operations up close. It also inspires beginners to explore their passion for aviation, while sharing stunning images that showcase the energy of our airport.”
Participants enjoyed exclusive access to designated spotting areas, received commemorative merchandise, and engaged with airport staff and fellow enthusiasts in a day filled with shared passion and creativity.
Aruba Airport Authority thanks everyone who joined us for this special day. Your passion and creativity help bring the story of aviation in Aruba to life.
El Aeropuerto de Aruba dio la bienvenida a los aficionados a la aviación con motivo del Spotters Day
Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) tuvo el honor de organizar el pasado sábado el Spotters Day, que reunió a la comunidad de entusiastas de la aviación y fotógrafos de Aruba para celebrar su pasión por la aviación.
Con más de 70 movimientos de aeronaves a lo largo del día, los observadores disfrutaron de la oportunidad única de capturar la energía de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. El evento reunió a personas apasionadas cuyas lentes cuentan la historia de la aviación en Aruba, destacando la belleza, la precisión y la energía de los viajes aéreos.
“El Día de los Observadores (Spotters Day) es nuestra forma de reconocer a la comunidad aeronáutica y a los fotógrafos que dan vida a la magia de la aviación”, afirmó Marylin Feliciana, directora de Marketing y Comunicaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba.“Este evento ofrece a los entusiastas una oportunidad única de estar en la zona de operaciones, capturar sus aeronaves y diseños favoritos, conocer a nuestro equipo AAA y experimentar de cerca las operaciones aeroportuarias. También inspira a los principiantes a explorar su pasión por la aviación, a la vez que comparte imágenes impresionantes que muestran la energía de nuestro aeropuerto”.
Los participantes disfrutaron de acceso exclusivo a zonas de observación designadas, recibieron productos conmemorativos e interactuaron con el personal del aeropuerto y otros entusiastas en un día lleno de pasión y creatividad compartidas.
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba agradece a todos los que se unieron a nosotros en este día tan especial. Su pasión y creatividad ayudan a dar vida a la historia de la aviación en Aruba.
