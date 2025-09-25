Despues di tanto hit & run awor a para bira cu hasta un dama di edad a causa un accidente y ta core bay

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Sherwin Willams na Boegoeroei, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama di edad den un Kia Picanto no a regula su velocidad ni mantene distancia y a bay dal basta duro tras di un Toyota Passo lagando 2 mucha y e dama chauffeur herida. Djey di biaha e dama di edad a pasa na banda y a bay. Pa suerte a logra capta e number di auto pero a bruha den e color. E no por a yega mucho leu pasobra ela kibra e radiator di su auto y e front a keda cu basta sla. Na yegada di e ambulans nan a atende e muchanan y e dama na e sitio mes. Polis a controla e number y esaki a hib’e na un cas no mucho leu na Montaña. Polis a haya e auto hinca den cura cu portanan sera. Despues di cu polis a drenta e cura e dama a sali y mustra e papelnan necesario.