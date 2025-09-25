Homber Colombiano di 38 aña haya sin bida den un compleho di apartamento na Bubali

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un persona cu no ta duna señal di bida na un compleho di apartamento na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu despues di cu no ta haya contacto cu e persona di 38 aña a habri e apartamento y a bin haya e homber sin bida y a bati alarma. Na yegada di e ambulans a pidi pa e dokter forensico bini. Ora a contact e dokter forensico esaki a pidi pa ambulans na e sitio yame y despues di algun control a bin saca afo cu e homber a fayece despues di un atake na curason. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.