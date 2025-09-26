[VIDEO] Systema sofistica di Smart Systems a yuda dama di edad haya ayudo medico ora ela cay den cas

Diabierna madruga a drenta informe via un systema sofistica di Smart Systems cu un dama di edad ta rekeri ayudo na un cas, mesora a dirigi un patrol na e sitio. Ora e guardia di seguridad a bay na e cas y a controla ful rond a nota cu a cas ta na lock y a tende e dama paden pidiendo ayudo pasobra ela cay y no tin telefon. E Central di Smart Systems a yama polis, ambulans y bombero pa bini habri e porta di e cas pa asina duna e dama asistencia. Polis a controla pa bombero habri e porta y ambulans pa asina atende e dama. E sistema sofistica aki di Smart Systems ta un bon cos pa principalmente e hendenan di edad pa pidi ayudo ora nan cay.