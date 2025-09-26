[VIDEO] Polis a haya nan obliga di detene dama turista bao influencia pa su mesun bon y su famia a compronde!

Diabierna madruga a drenta informe di cu na Palm Beach lo tin un turista bao influencia di un of otro substancia ta haciendo cosnan for di sla y no ta haci caso ni di su famia cu ta cu’ne, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama cu lo a usa un of otro substancia cu a pone actua asina te hasta di kier a bay riba caminda pa auto alcanse. Polis mes cu a purba papia cun’e mes e no kier a haci caso. Polis pa su mesun bon a dicidi pa bay cun’e na warda di polis y e famia por bin busk’e ora e efectonan negativo pasa.