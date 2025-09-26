Posted in Farandula, INCIDENTE Kontentu ku nos por manda un single nobo p’abo: Kon. Parti di nos series: Soft Life EP (Blue Edition).EMMAW 08:32 September 26, 2025 Leave a comment Kontentu ku nos por manda un single nobo p’abo: Kon. Parti di nos series: Soft Life EP (Blue Edition). https://www.awe24.com/wp-content/uploads/2025/09/EMMAW-Kon.mp3 Related Articles Polis a ser pidi na Riu Antillas pa un caso di ladronicia for di un camber. Polis a bay atende cu snacktruck cu candela di carbon riba e santo blanco banda di Surfside Beach! [VIDEO] Di deteni pa interogacion y bek pa den cel despues di a comete ladronicia 2 patruya di polis mester a bay interveni den problema cu 2 turista hopi agressivo na Marriott Surf Club