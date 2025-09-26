Delegacion di ABB ta firma un contracto cu ta inclui aspecto di buena conducta Aruba Basketball Bond cu un tremendo iniciativa den cuadro di bon gobernansa

Diaranson anochi na YMCA San Nicolas a tuma lugar un anochi informativo organisa door di Aruba Basketball Bond (ABB) pa mayornan y atletanan di Seleccion U15 di Basketball cu lo ta biahando otro siman pa Sint Maarten pa e “Paradise Showdown”. Na e anochi informativo aki Presidente di Aruba Basektball Bond Sra. Jenneve James-Russell y Sr. Patrick Werleman di Comite Olimpico Arubano (COA) a reparti contractoo y tambe un “Code of Conduct” na cada hungado y mayornan. Tur cos den e contracto ta conforme cu exigencia di Bon Gobernansa y tambe ley Arubano.
Tur hungado a bai di acuerdo cu e contracto y e Code of Conduct y hunto cu nan mayornan y directiva di Aruba Basketball Bond a firma esakinan bou supervision di Comite Olimpico Arubano. Ta bon pa menciona cu e entrenador y entrenador asistente tambe a firma nan debido contracto y Code of Conduct.
Un total di 11 pais cu ta forma 8 ekipo ta competi den e torneo aki. E islanan competiendo ta: Aruba – Curacao – BES eilanden – St Kitts – Grenada – Anguilla – Sint Maarten Dutch side y French St Martin cu ta forma un team hunto cu St Barths. ABB ta orguyoso cu e logro importante aki y ta desea nan atletanan tur clase di exito na Sint Maarten durante 4-8 di october venidero.
ABB ta gradici Sr Patrick Werleman pa su participacion na e anochi importante aki, unda el a duna splicacion di e importancia huridico di e contracto y Code of Conduct. Ta imporanta pa remarca cu COA ta aplaudi e iniciativa aki di ABB, como ta mustra un compromiso di parti di e federacion pa inclui aspectonan di bon gobernansa den nan maneho y operacion. #TEAMARU