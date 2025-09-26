Diabierna mainta a drenta informe di un accidente na Schotlandstraat dilanti di Caribbean Bakery Supplies, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Hyundai Tucson a bay sali for di e parkinglot pero no a calcula bon e velocidad cu Hyundai Accent ta bini di pariba y esaki a dal e na e parti patras di e Tucson. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur cu a bay subi caminda no a calcula bon e velocidad ni distancia y a causa un accidente
