On September 25 2025, marked the official kick-off the “BeYourOwnBoss” program at

the Maria College MAVO school. Over 100 students joined the launch, which focuses on

key skills like creativity, problem solving and entrepreneurship as key skills for the

future.

Maria College is one of the eight participating schools this year, alongside

Commandant Generaal Abraham de Veer, Colegio San Antonio, De Schakel

College (MAVO and HAVO), Educampus Aruba, Filomena College and Colegio Nigel

Matthew (HAVO). In total, approximately 260 MAVO and HAVO students aged 13 – 17

will take part in the educational program.

“Aruba Airport Authority is proud to support the ‘BeYourOwnBoss’ program as part of

our commitment to youth empowerment and innovation in Aruba. By encouraging

students to explore real-world challenges, we aim to spark creative thinking and inspire

them to one day contribute to the aviation industry—whether through a career at the

airport or by developing innovative products and services that shape its future.”

— Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, Aruba

Airport Authority N.V.

We believe entrepreneurship is more than starting a business — it is

about gaining confidence, learning to solve problems, and thinking creatively. Through

the ‘BeYourOwnBoss’ program, students experience what entrepreneurship truly

means and see how their ideas can make a positive difference in our community. By

investing in young people today, we are helping to shape the innovators and leaders of

tomorrow.”

— Nathaly Harms, Branch Manager, of this entity of loan in Aruba

We wish the students and teachers a school year filled with motivation, growth and

success through the “BeYourOwnBoss” program.

Aruba Airport Authority N.V. lanza el programa educativo

“BeYourOwnBoss” para el año escolar 2025–2026

El 25 de septiembre de 2025, se dio inicio oficialmente al programa educativo

“BeYourOwnBoss” para el año escolar 2025–2026. Un total de aproximadamente 260

estudiantes de MAVO y HAVO, con edades entre 13 y 17 años, participan en este

programa que se centra en el desarrollo de habilidades esenciales para el futuro.

El programa es una colaboración entre una entidad de prestamo en Aruba y Aruba Airport Authority N.V.,

fortaleciendo la continuidad de esta valiosa iniciativa.

Durante el transcurso del programa, representantes de esta entidad y Aruba Airport

Authority N.V. visitarán todas las escuelas participantes para impartir presentaciones

sobre temas clave relacionados con el emprendimiento y el desarrollo personal.

El objetivo principal del programa es inspirar el espíritu emprendedor de una manera

interactiva y práctica. Se invita a los estudiantes a desarrollar sus propias ideas de

negocio, fomentar la innovación y fortalecer habilidades como la resolución de

problemas, el trabajo en equipo y la comunicación. Mediante tareas prácticas, los

estudiantes también aprenderán a realizar un estudio de mercado local. Al finalizar,

todos tendrán la oportunidad de presentar su idea de producto o servicio durante el

“Pitch Event” final.

Esta entidad y Aruba Airport Authority N.V. desean mucho éxito a las ocho (8)

escuelas participantes, así como a sus estudiantes, docentes y directores.

Las escuelas participantes este año son: Commandant Generaal Abraham de Veer,

Colegio San Antonio, De Schakel College (MAVO y HAVO), Educampus Aruba,

Filomena College, Maria College y Colegio Nigel Matthew (HAVO).

Un agradecimiento especial a Aruba Airport Authority N.V. por colaborar en la

continuidad del programa educativo “BeYourOwnBoss” y por su compromiso en

impactar positivamente en la preparación de los estudiantes hacia un futuro exitoso.

“Aruba Airport Authority se enorgullece de apoyar el programa ‘BeYourOwnBoss’ como

parte de nuestro compromiso con el empoderamiento juvenil y la innovación en Aruba.

Al motivar a los estudiantes a enfrentar desafíos reales, buscamos despertar su

creatividad e inspirarlos a contribuir algún día a la industria de la aviación, ya sea a

través de una carrera en el aeropuerto o mediante el desarrollo de productos y

servicios innovadores que transformen su futuro.”

— Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, Aruba

Airport Authority N.V.

“En esta entidad en Aruba, creemos que el emprendimiento es más que iniciar un negocio: se

trata de ganar confianza, aprender a resolver problemas y pensar de manera creativa.

El programa ‘BeYourOwnBoss’ acerca a los estudiantes a las realidades del

emprendimiento y les muestra cómo sus ideas pueden tener un impacto positivo en

nuestra comunidad. Al brindarles estas herramientas desde temprana edad, les damos

la base para tener éxito en cualquier camino profesional que elijan y los inspiramos a

soñar, crear y liderar. Al invertir en nuestra juventud hoy, estamos formando a los

innovadores y líderes del mañana.”

— Nathaly Harms, la gerente de esa entidad en Aruba

Que es ampliamente reconocida en el sector empresarial por apoyar a los

emprendedores con microfinanciamientos de hasta Afl. 200,000,- para iniciar y hacer

crecer sus negocios. Además, esa entidad en Aruba ofrece programas de coaching, recursos y

capacitaciones educativas.