On September 25 2025, marked the official kick-off the “BeYourOwnBoss” program at
the Maria College MAVO school. Over 100 students joined the launch, which focuses on
key skills like creativity, problem solving and entrepreneurship as key skills for the
future.
Maria College is one of the eight participating schools this year, alongside
Commandant Generaal Abraham de Veer, Colegio San Antonio, De Schakel
College (MAVO and HAVO), Educampus Aruba, Filomena College and Colegio Nigel
Matthew (HAVO). In total, approximately 260 MAVO and HAVO students aged 13 – 17
will take part in the educational program.
“Aruba Airport Authority is proud to support the ‘BeYourOwnBoss’ program as part of
our commitment to youth empowerment and innovation in Aruba. By encouraging
students to explore real-world challenges, we aim to spark creative thinking and inspire
them to one day contribute to the aviation industry—whether through a career at the
airport or by developing innovative products and services that shape its future.”
— Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, Aruba
Airport Authority N.V.
We believe entrepreneurship is more than starting a business — it is
about gaining confidence, learning to solve problems, and thinking creatively. Through
the ‘BeYourOwnBoss’ program, students experience what entrepreneurship truly
means and see how their ideas can make a positive difference in our community. By
investing in young people today, we are helping to shape the innovators and leaders of
tomorrow.”
— Nathaly Harms, Branch Manager, of this entity of loan in Aruba
We wish the students and teachers a school year filled with motivation, growth and
success through the “BeYourOwnBoss” program.
Aruba Airport Authority N.V. lanza el programa educativo
“BeYourOwnBoss” para el año escolar 2025–2026
El 25 de septiembre de 2025, se dio inicio oficialmente al programa educativo
“BeYourOwnBoss” para el año escolar 2025–2026. Un total de aproximadamente 260
estudiantes de MAVO y HAVO, con edades entre 13 y 17 años, participan en este
programa que se centra en el desarrollo de habilidades esenciales para el futuro.
El programa es una colaboración entre una entidad de prestamo en Aruba y Aruba Airport Authority N.V.,
fortaleciendo la continuidad de esta valiosa iniciativa.
Durante el transcurso del programa, representantes de esta entidad y Aruba Airport
Authority N.V. visitarán todas las escuelas participantes para impartir presentaciones
sobre temas clave relacionados con el emprendimiento y el desarrollo personal.
El objetivo principal del programa es inspirar el espíritu emprendedor de una manera
interactiva y práctica. Se invita a los estudiantes a desarrollar sus propias ideas de
negocio, fomentar la innovación y fortalecer habilidades como la resolución de
problemas, el trabajo en equipo y la comunicación. Mediante tareas prácticas, los
estudiantes también aprenderán a realizar un estudio de mercado local. Al finalizar,
todos tendrán la oportunidad de presentar su idea de producto o servicio durante el
“Pitch Event” final.
Esta entidad y Aruba Airport Authority N.V. desean mucho éxito a las ocho (8)
escuelas participantes, así como a sus estudiantes, docentes y directores.
Las escuelas participantes este año son: Commandant Generaal Abraham de Veer,
Colegio San Antonio, De Schakel College (MAVO y HAVO), Educampus Aruba,
Filomena College, Maria College y Colegio Nigel Matthew (HAVO).
Un agradecimiento especial a Aruba Airport Authority N.V. por colaborar en la
continuidad del programa educativo “BeYourOwnBoss” y por su compromiso en
impactar positivamente en la preparación de los estudiantes hacia un futuro exitoso.
“Aruba Airport Authority se enorgullece de apoyar el programa ‘BeYourOwnBoss’ como
parte de nuestro compromiso con el empoderamiento juvenil y la innovación en Aruba.
Al motivar a los estudiantes a enfrentar desafíos reales, buscamos despertar su
creatividad e inspirarlos a contribuir algún día a la industria de la aviación, ya sea a
través de una carrera en el aeropuerto o mediante el desarrollo de productos y
servicios innovadores que transformen su futuro.”
— Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, Aruba
Airport Authority N.V.
“En esta entidad en Aruba, creemos que el emprendimiento es más que iniciar un negocio: se
trata de ganar confianza, aprender a resolver problemas y pensar de manera creativa.
El programa ‘BeYourOwnBoss’ acerca a los estudiantes a las realidades del
emprendimiento y les muestra cómo sus ideas pueden tener un impacto positivo en
nuestra comunidad. Al brindarles estas herramientas desde temprana edad, les damos
la base para tener éxito en cualquier camino profesional que elijan y los inspiramos a
soñar, crear y liderar. Al invertir en nuestra juventud hoy, estamos formando a los
innovadores y líderes del mañana.”
— Nathaly Harms, la gerente de esa entidad en Aruba
Que es ampliamente reconocida en el sector empresarial por apoyar a los
emprendedores con microfinanciamientos de hasta Afl. 200,000,- para iniciar y hacer
crecer sus negocios. Además, esa entidad en Aruba ofrece programas de coaching, recursos y
capacitaciones educativas.