Posted in INCIDENTE Na Dakota un mucha di 2 aña a coba den su ora cu spaghetti te sangr’e 13:33 September 26, 2025 Leave a comment Diabierna merdia a drenta informe di cu un mucha di apenas 2 aña a coba den su orea cu spaghetti te sangra esaki, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a nota cu su orea ta sangrando y a tuma e mucha bay hospital mesora. Related Articles Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia dia 10 di februari 2022 Polis a detene chauffeur burachi cu a perde control bay dal riba e “reling” di e brug di Rooi Manoonchi na Wilhelminastraat Aviso Importante encuanto SHELTER IN PLACE [VIDEO] Polis a topa y a detene chauffeur burachi cu a caba di accidenta