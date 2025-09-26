 Posted in INCIDENTE

Na Dakota un mucha di 2 aña a coba den su ora cu spaghetti te sangr’e

13:33  September 26, 2025  Leave a comment

Diabierna merdia a drenta informe di cu un mucha di apenas 2 aña a coba den su orea cu spaghetti te sangra esaki, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a nota cu su orea ta sangrando y a tuma e mucha bay hospital mesora.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *