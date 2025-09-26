Transparencia cu wowo riba futuro CAFT ta bishita HOH: tema di cuido y construccion central

Recientemente College Aruba Financieel Toezicht (CAFT) a haci un bishita na Horacio Oduber Hospital (HOH). Y e biaha aki a dialogo specificamente tabata riba e tema di cuido y e futuro di nos hospital.

“E biaha aki nos ta di bishita pa toca e tema di cuido y naturalmente hospital ta un parti hopi importante den esaki,” segun Lidewijde Ongering, presidente di CAFT. Ela papia cu hopi aprecio riba e entrega di e empleado: “Mi a haya un imagen hopi bunita y alabes impresionante di e dedicacion cu tin pa loke ta brinda calidad di cuido na e pashentnan. Y esaki, sigur mirando e circumstancianan cu no semper ta asina facil.”

HOH tabata durante e bishita aki bon representa pa presidente di Hunta di Directiva, Jacco Vroegop, hunto cu e e dos miembronan di directiva, esta Gregory Croeze y tambe Yuri Casseres. Ademas, tabatin tambe coleganan presente di diferente departamento cu a comparti nan experiencia y bista riba e practica diario y e retonan cu hospital ta enfrenta.

Jacco Vroegop a agrega: “Awe nos a pone un gran enfoke riba e retonan cu e construccion a y ta trece cune. Esaki ta un proyecto cu ta yegando su final, pero ainda tin algun cuestionnanfinanciero pa soluciona. Nos a enfatisa cu ta hopi importante pa yega na un solucion, pa finalmente tin un edificio cu no solamente ta bunita di pafo, pero tambe ta safe y alabes mas importante ainda un luga cu ta haci posibel pa por brinda cuido di calidad. ”

Banda di e tema di construccion, tambe a papia di forma amplioriba e di cooperacion cu diferente partner na Aruba y tambe den region y tambe a toca e tema di cuido cu ta brinda na esnan indocumenta. “Den nos vision tur hende mester ricibi e mesun cuido di calidad, pero e ta trece cune retonan financiero,” segun Vroegop.

CAFT a indica cu Aruba, specialmente den e sector di cuido, ta haciendo un bon trabou compara cu e otro islanan. Esaki sigur a yena hunta di directiva cu orguyo. Vroegop a enfatisa: “Lo mas importante cu por saca for di e reunion aki ta cu nos mester realisa huntu cu cuido nunca ta stop, y cu hospital mes ainda ta leu di termina. Y cu hunto nos mester inverti mas pa pone nos hospital riba nivel, pa asina por brinda e cuido cu comunidad tadesea y ta spera di nos, y cu alabes e cuido por ta bon paso nos tin un edificio safe.”

E dialogonan cu CAFT ta forma un paso importante den edireccion corecto: “Mi ta sinti cu nos a logra transmiti emensahe desea, y cu esaki lo por wordo hiba siguientemente pa Minister di salubridad y tambe Minister-President di Aruba. Mi tin e speransa cu e proceso ta bay sigui cana e caminda necesario pa hunto nos por ta satisfecho di e dia di awe, pero alabes tambe orguyoso di nos futuro!”

Transparant met oog op de toekomst

CAFT bezoekt HOH: Zorg en bouw centraal

Vandaag bracht het College Aruba financieel toezicht (CAFT) een bezoek aan het Horacio Oduber Hospital (HOH). Het gesprek stond dit keer nadrukkelijk in het teken van de zorg en de toekomst van het ziekenhuis.

“Wij brengen dit bezoek dit keer in het teken van de zorg, en daar is natuurlijk het ziekenhuis een heel belangrijk onderdeel van,” benadrukte Lidewijde Ongering, voorzitter van het CAFT. Zij sprak lovend over de betrokkenheid die zij bij de medewerkers heeft ervaren: “Het gaf een heel mooi beeld en vooral ook indrukwekkend als je ziet hoe betrokken iedereen is om zo goed mogelijk patiëntenzorg te leveren. En dat is, gegeven de omstandigheden, niet altijd eenvoudig.”

Het HOH was tijdens dit bezoek breed vertegenwoordigd door voorzitter Jacco Vroegop, Gregory Croeze, lid Raad van Bestuur en Yuri Casseres, lid Raad van Bestuur. Daarnaast waren ook collega’s van diverse afdelingen aanwezig, die vanuit hun expertise inzichten deelden over de dagelijkse praktijk en de uitdagingen waar het ziekenhuis voor staat.

Jacco Vroegop, voorzitter van de Raad van Bestuur van het HOH, sloot zich daarbij aan en schetste de uitdagingen waar het ziekenhuis voor staat: “Vandaag hebben we een grote focus gelegd op de bouw. Dat is een uitdaging die nu richting afronding gaat, maar waar nog enkele financiële vraagstukken liggen. Wij hebben benadrukt hoe belangrijk het is om tot een oplossing te komen, zodat er straks een gebouw staat dat niet alleen mooi oogt, maar ook veilig is en uitstekende zorg mogelijk maakt.”

Naast de bouw kwamen ook bredere thema’s aan bod, zoals de samenwerking met partners op en buiten Aruba, en de zorg voor ongedocumenteerden. “In onze visie hoort iedereen dezelfde kwaliteit van zorg te krijgen, maar het brengt wel financiële uitdagingen met zich mee,” aldus Vroegop.

Het CAFT gaf daarbij aan dat Aruba het, zeker op het gebied van zorg, goed doet vergeleken met de andere eilanden. Dat stemde het ziekenhuisbestuur trots. Vroegop benadrukte: “Het belangrijkste voor deze vergadering is dat we uiteindelijk met elkaar realiseren dat de zorg nooit klaar is en dat het ziekenhuis nog lang niet klaar is en dat we eigenlijk met elkaar extra investeringen nodig hebben om het ziekenhuis neer te zetten, om de zorg te geven die mensen willen, die mensen verwachten en dat die zorg ook goed kan zijn omdat het gebouw veilig is.”

De gesprekken met het CAFT vormen een belangrijke stap in de juiste richting: “Ik heb het gevoel dat we onze boodschap goed hebben kunnen overbrengen en dat dit nu verder wordt meegenomen naar de minister en minister-president. Hopelijk komt de molen nu op gang, zodat we met elkaar niet alleen tevreden kunnen zijn over vandaag, maar ook over de toekomst.

