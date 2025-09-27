[VIDEO] Auto no a duna preferencia na un motociclista riba e rotonde y a causa un accidente na Pos Chikito

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e rotonde Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un auto biniendo for di pabao a yea subi e rotonde sin duna preferencia na un motociclista cu ya tabata riba e rotonde y a bay dal e bir’e 90 grado y e motociclista a cay fractura su schouder. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Famianan di e motociclista a presenta y a keda encarga pa hiba e brommer.