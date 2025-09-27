[VIDEO] Dama chauffeur a perde control bolter 2 buelta y cu pasahero a keda herida den accidente

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Sasakiweg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di testigonan cu e dama chauffeur cu un otro dama ocupante tabata bini for di Mc. Donalds yegando e rotonde Bubali pero a perde control bolter 2 biaha cay bek riba su wielnan cu 90 grado bira. Debi na e impacto e 2 dama a resulta herida y a bay off y no tabata corda di unda nan a bini. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.