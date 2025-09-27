Reflexión Diasabra 27 September.

Felis dia bendiciona pa tur nos hendenan.
Awe ta un dia bunita pa cuminsa gradici nos bon Dios y pone bo carga den su brasanan.
Tata semper tey pa su hendenan cu e ta stima.
Nos tin un oportunidad di gosa grandemente di tur dia.
Cuminsa cu nos kopi kofie y disfruta di loke bida ta ofrese.
Hopi comunicacion a bai perdí door cu media ta kita e bunita contacto aki.
Hendenan no ta papia cu otro mas sino ta via cel of msg y tablet.
Nos no tin e union manera antes mas.
Muchanan no ta topa riba veld di bala pa dialoga o combersa manera antes.
Den un cas familiar ta comunica via msg.
No ta bishita otro mas manera antes.
Famia ta bai come hunto, pero cada uno ta riba nan cel.
Internet tin cosnan bon, pero hopi cosnan malo tambe.
Asina ta cu cada cabes di famia mester cuida nan hendenan y trese e pas y unión manera antes pa bienestar di tur.