Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda pa un motibo of otro un dama chauffeur a baha caminda na man robes dal un pick-up staciona birando e 90 grado y a bandona e sitio. Pero como su auto a keda basta kibra e no por a yega leu y net polis a yega pa atende e dama cu a dal basta fuerte y a herida su cara. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.
Dama chauffeur a baha caminda na man robes dal un pick-up staciona y kier a core bay
